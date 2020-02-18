В Киеве заявили об атаке на позиции украинских военных в Донбассе

Вооруженные формирования самопровозглашенной "ЛНР" начали наступление, утверждает Киев. Президент Зеленский собрал срочное заседание Совета нацбезопасности.

Вооруженные формирования самопровозглашенной "Луганской народной республики" утром во вторник, 18 февраля, начали наступление на линии разграничения в Донбассе, заявляют украинские военные. Штаб операции объединенных сил Украины (ООС) сообщил о боях вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область).

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Киев утверждает, что вооруженные формирования пытались перейти через линию разграничения, им был дан адекватный огневой ответ, и в результате удалось удержать контроль над ситуацией. Один военнослужащий погиб, четверо ранены. "Противник запросил режим тишины", - заявили в штабе ООС. В самопровозглашенной "ЛНР" утверждают, что двое украинских военнослужащих погибли, еще трое получили ранения в результате подрыва на минном поле, сообщает "Интерфакс".

Президент Украины Владимир Зеленский в своем аккаунте в сети Facebook объявил, что созывает в связи с утренними боями в Донбассе Совет национальной безопасности. Он отметил, что обстрелы велись из оружия, запрещенного минскими соглашениями. По данным украинских военных, со стороны самопровозглашенной республики использовались минометы калибра 120 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

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Президент Зеленский назвал атаку "попыткой сорвать мирный процесс" в Донбассе. Несколько дней назад онобсудил с российским президентом Владимиром Путиным ход реализации минских соглашений.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко во вторник, 18 февраля, отправился в Нью-Йорк, где он выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Украинский министр намерен призвать организацию ввести в Донбасс миротворческие силы. Пристайко также анонсировал новый масштабный обмен пленными с Россией, который должен пройти до следующей встрече саммита "нормандской четверки", который запланирован на апрель.