Опрос: подавляющее большинство россиян хотят дружбы с Западом

По данным социологов из "Левада-центра", 80% жителей России уверены в необходимости дружбы и партнерства с Западом. Только 3% видят в нем врага.

Почти 80% россиян уверены, что Россию и Запад должны связывать узы партнерства и дружбы. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает агентство "Интерфакс", ссылаясь на данные социологического опроса, проведенного "Левада-центром". Как соперника Запад рассматривают 16% респондентов, еще 3% видят в нем врага, отмечается в исследовании.

При этом к странам Евросоюза россияне относятся лучше, чем к США. О хорошем или очень хорошем отношении к ЕС рассказали 49% россиян, а к США - 42%. Негативное отношение к ЕС сложилось у 37% опрошенных, к США такие эмоции испытывают 46% респондентов. Вместе с тем данные опроса свидетельствуют о некотором ухудшении отношений россиян к западным странам. По данным декабрьского опроса "Левада-центра", к США положительно относились 47% россиян, к Евросоюзу - 52%.

Большинство россиян (52%) уверены, что есть все основания опасаться западных стран, входящих в НАТО. В то же время 35% респондентов полагают, что Западу самому следует побаиваться России. О том, что Североатлантического альянса бояться не надо, заявили 44% опрошенных, а о том, что не надо опасаться России - 61%.

Социологи "Левада-центра" провели исследование в период с 23 по 29 января в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ. В нем приняло участие 1603 человек.