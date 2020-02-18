Ситуация с коронавирусом COVID-2019 может стабилизироваться не ранее конца апреля

Китайские власти рассчитывают на стабилизацию сложной эпидемиологической ситуации через два с половиной месяца. Речь идет о грубой оценке, базирующейся на математической модели.

Сложная эпидемиологическая ситуация в Китае, связанная с распространением коронавируса COVID-2019, может стабилизироваться к концу апреля. Об этом заявил глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР профессор Чжун Наньшань во вторник, 18 февраля, во время телемоста с работающими в Ухане (административный центр провинции Хубэй, изначальный очаг распространения заболевания) медиками. Он подчеркнул, однако, что речь идет об очень грубой оценке, базирующейся на математической модели и учитывающей меры, принимаемые правительством. Пик эпидемии, по словам профессора, придется на конец февраля. Однако это еще не будет означать решающего перелома в борьбе с коронавирусом.

Первый руководитель медицинского учрежденияумер от коронавируса

По данным на 18 февраля, число жертв вируса в Китае достигло 1868 человек. За сутки зарегистрировано 98 новых летальных случаев. Число инфицированных составило 72 436 человек, что на 1886 больше, чем днем ранее. Власти сообщают также, что из медучреждений после выздоровления выписаны 12 500 человек.

Во вторник от нового коронавируса умер главный врач больницы в городе Ухане. Лю Чжимин стал первым руководителем медучреждения в КНР, ставшим жертвой COVID-2019. По данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, коронавирусом заразились более 1700 медиков. По словам представителей ведомства, это число "постоянно растет".

Кроме Китая случаи заражения выявлены в 28 странах

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 28 странах.

По состоянию на утро вторника в мире, за исключением материковой части территории Китая, насчитывалось 996 человек, заразившихся коронавирусом COVID-9, в пяти случаях зафиксирован летальный исход заболевания. Больше всего больных выявлено на территории Японии - 619 случаев, из них 454 приходятся на пассажиров и членов экипажакруизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме. По данным круизной компании Princess Cruises, на борту лайнера коронавирус выявлен у граждан Австралии, Канады, Китая, Германии, Киргизии, Индии, Японии, Филиппин, Тайваня и США.

За Японией следуют Сингапур (77 случаев), Гонконг (60), Таиланд (35), Южная Корея (31), Тайвань и Малайзия (по 22), Вьетнам и Германия (по 16), Австралия и США (по 15), Франция (12), Макао (10), ОАЭ и Великобритания (по девять), Канада (восемь), Филиппины, Индия, Италия (по три), Россия и Испания (по два), Бельгия, Камбоджа, Финляндия, Египет, Непал, Шри-Ланка и Швеция (по одному).