СМИ: подозреваемый в убийстве чеченца Хангошвили в Берлине мог тренироваться на базах ЦСН ФСБ

Немецкое издание Der Spiegel, российские журналисты из The Insider и расследовательская группа Bellingcat выяснили, что подозреваемый в убийстве грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине мог проходить тренировки на базе Центра специального назначения ФСБ.

Авторам расследования удалось достать биллинг телефона предполагаемого киллера Вадима Красикова, имевшего паспорт на имя Вадима Соколова. Как утверждают журналисты, в 2019 году Красиков многократно посещал основные тренировочные базы ЦСН ФСБ, например в Балашихе (войсковая часть 35690) он был минимум восемь раз. "В последний раз он тренировался на территории этой части 8 августа - всего за несколько дней до того, как отправился в Европу для совершения убийства", - пишет The Insider.

Помимо этого, Красиков якобы дважды посещал здание по адресу проспект Вернадского 12, корп. 4 (также известное как НИИ "Прибой"), где, судя по данным из открытых источников, находится Национальный антитеррористический центр и аналитический центр ФСБ. Там он появлялся накануне поездки в Брянск за паспортом прикрытия, утверждает издание. Контакты с ФСБ у Красикова происходили в то самое время, когда он официально отбывал наказание за убийство бизнесмена Альберта Назранова в Москве в 2013 году и депутата горсовета Юрия Козлова в Костомукше в 2007-м.

По данным авторов расследования, одним из постоянных контактов Красикова был Эдуард Бендерский, ветеран и глава благотворительного фонда "Вымпела". Он является частным предпринимателем, владельцем нескольких ЧОПов, но долгое время имел тесные связи с руководством ЦСН ФСБ (об этом говорилось в письме бойцов группы "Альфа" журналисту Юрию Щекочихину, погибшему от отравления неустановленным веществом), уточняет "Новая газета". Бендерский также является и председателем российско-иракского делового совета, причем именно его компании получили почему-то эксклюзивное право на охрану российских нефтяных объектов в Ираке. А зятем Бендерского является российский хакер Максим Якубец, за поимку которого ФБР США обещает 5 млн долларов. По данным американских властей, Якубец работал не только ради собственного обогащения, но и в интересах ФСБ.

Как утверждают журналисты, Красиков неоднократно посещал офис возглавляемой Бендерским ассоциации "Вымпел-А" и постоянно созванивался с Бендерским и ее сотрудниками.

Напомним, грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили убили в Берлине в августе 2019 года. Сразу после убийства полиция задержала россиянина с паспортом на имя Вадима Соколова. В Bellingcat рассказывали, что ранее он находился в розыске под именем Вадим Красиков, но позже информация о нем пропала из баз МВД и Интерпола.

Немецкая сторона утверждала, что Россия неоднократно отказывалаcь помочь с установлением личности задержанного. Президент Владимир Путин отрицал причастность российских спецслужб к убийству, но при этом не скрывал, что у российских властей могли быть претензии к Хангошвили. По словам президента РФ, тот участвовал в боевых действиях на Кавказе на стороне сепаратистов.