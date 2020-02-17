Трамп призвал Россию отказаться от поддержки Асада

Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Турции и выразил обеспокоенность размахом насилия в сирийской провинции Идлиб. Там Россия и Турция поддерживают разные стороны конфликта.

Президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить поддерживать "злодейства" Башара Асада и сирийских властей. Сделал он это, согласно сообщению представителя Белого дома Джадда Дира, которое было распространено в ночь на понедельник, 17 февраля, в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Разговаривая с Эрдоганом, Трамп выразил свою обеспокоенность размахом насилия в сирийской провинции Идлиб.

Идлиб стал одной из точек, где вступили в противоречие интересы поддерживаемых Россией сирийских властей и Турции. Вооруженные силы Турции 10 февраля нанесли в Идлибе удары по 115 целям сирийской правительственной армии, убив, по собственным данным, минимум 101 военнослужащего. Произошедшее стало ответом на артобстрел со стороны сирийских правительственных сил, в результате которого погибли пять турецких военнослужащих, еще пять получили ранения.

Войска Асада при поддержке российской авиации ведут масштабную операцию в Идлибе. Это последний регион страны, находящийся под контролем джихадистов и повстанцев. В начале февраля Анкара ультимативно потребовала от Дамаска отвести правительственные войска от турецких наблюдательных постов в Идлибе.

Непростые отношения между Трампом и Эрдоганом, осложненные покупкой Турции российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, улучшились после ноябрьских переговоров между президентами в Белом доме. "Я большой поклонник президента. У нас - великолепные отношения", - заявил тогда журналистам Трамп, назвав прошедшие переговоры продуктивными.