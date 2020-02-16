С Diamond Princess эвакуируют американцев и итальянцев

В порту Иокогамы проводится эвакуация более 400 граждан США, находившихся до настоящего времени на борту круизного судна Diamond Princess в условиях строгого карантина из-за вероятности их инфицирования коронавирусом.

Как передает "Интерфакс", на специально оборудованных автобусах эвакуированные будут доставлены к специальному самолету, который перевезет их в США. Путешественников ожидает еще один карантин - уже под наблюдением американских врачей в стационарных условиях. Телеканалу CNN стало известно, что в международный аэропорт Токио прибыли два самолета американской авиакомпании Kalitta Air. По его данным, они должны будут вывезти американцев, оказавшихся на борту Diamond Princess.

Первая эвакуация пассажиров круизного лайнера проходит в условиях, когда на борту Diamond Princess растет число инфицированных. На теплоходе остаются более 3 тысяч человек - около двух тысяч путешественников и одной тысячи моряков и обслуживающего персонала.

В воскресенье глава МИД Италии Луиджи Ди Майо распорядился отправить самолет в Японию, чтобы доставить оттуда на родину 35 итальянцев с борта лайнера Diamond Princess. Из них 24 итальянца - члены экипажа, включая капитана судна.

Над эвакуацией сограждан работают министерства обороны Италии, МИД и Минздрав. Дата отправки самолета пока не объявлена.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

По последним данным, число зараженных на борту судна выросло до 355 человек.