Московский вуз по указу Путина получит имя Юрия Лужкова

Президент России подписал указ об установлении мемориальной доски на доме, где жил мэр Москвы и других мероприятиях по увековечению его памяти.

Президент России Владимир Путин подписал в пятницу, 14 февраля, указ об увековечении памяти мэра Москвы Юрия Лужкова. Путин рекомендовал установить на доме в Москве, где жил Лужков, мемориальную доску, присвоить его имя университету управления правительства Москвы, а также провести "иные мероприятия".

Лужков руководил Москвой 18 лет

Юрий Лужков стал мэром Москвы 6 июня 1992 года после ухода Гавриила Попова, трижды переизбирался на этот пост, а в 2007 году Путин переназначил его. 28 сентября 2010 года Лужков был уволен тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым "в связи с утратой доверия".

После отставки бывший градоначальник занимался сельским хозяйством, жил большей частью в Австрии. В сентябре 2016 года указом президента РФ Владимира Путина он был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Лужков скончался 10 декабря 2019 года в мюнхенской клинике на 84-м году жизни.