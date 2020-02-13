В СМИ стало запретным слово "взрыв" из-за кремлевского режима "информационного благоприятствования"

Осенью 2019 года российские СМИ стали массово использовать в своих сообщениях выражение "хлопок газа" вместо "взрыв газа", даже если речь шла о разрушениях и человеческих жертвах. Эвфемизмы используются и в других новостях о ЧП: пожар превращается в "возгорание", наводнение - в "подтопление". Однако в случае с хлопком подмена заметна сильнее, тем более что в заметках о взрывах в других странах СМИ называют вещи своими именами.

Исследование компании "Медиалогия" показало, что с осени вместо "взрывов" в заголовках действительно стали чаще появляться "хлопки". Если в начале 2017 года "хлопок" упоминался в заголовках всего 58 раз, то в январе текущего года - рекордные 1300 раз, что в четыре с лишним раза больше сентябрьского показателя.

"Медуза" выяснила, что это не случайность, а целенаправленна политика администрации президента и силовых ведомств по внедрению "режима информационного благоприятствования". "Мы слышим девять новостей о хорошем плюс [одну] новость о каком-то хлопке газа. Катастроф у нас нет", - объяснил принцип собеседник издания, близкий к составу внутриполитического блока АП при Вячеславе Володине.

"Могу сказать, что установка на занижение ущерба точно существует. Если экстренные службы сообщают о возгорании - значит, там все полыхает уже. Если задымление - значит, точно горит и, возможно, пара человек там угорели, грубо говоря", - подтвердил источник "Медузы" в силовых ведомствах.

Еще несколько источников рассказывают, что указания по "правильной" подаче повестки обсуждаются с главами пресс-служб ключевых ведомств на еженедельных планерках с участием первого замруководителя АП Алексея Громова. "Речь не идет о том, чтобы называть черное белым, а белое - черным. Просто, чтобы отреагировать на какой-то инцидент, надо понять его масштабы, собрать информацию, поэтому целесообразно на первом этапе избегать таких слов, как "взрыв", пишут "хлопок"", - объяснил источник издания в правоохранительных органах, взаимодействующий со СМИ.

Один из действующих сотрудников АП заявил, что никакой установки по поводу "хлопка" администрация не давала: "Да мы тут сами удивляемся, когда про хлопок этот видим". Однако бывший корреспондент одного из информагентств подтвердил, что "страшное и негативное" слово "взрыв" намеренно заменяется более простым "хлопком", чтобы "не сеять панику".

"И это даже не потому, что откуда-то могут позвонить, а просто лучше перестраховаться. Никаких конкретных инструкций на эту тему я не видел и прямых указаний не получал - просто так принято, преемственность", - объяснил журналист.

Всё у них так. Не взрыв газа, а хлопок, не падение экономики, а отрицательный рост pic.twitter.com/DwpeyXGeXe — Усы Пескова (@Sandy_mustache) February 13, 2020

⚡В Туле произошёл взрыв... ну т.е., хлопок колбасы😸 Женщина купила в Магните докторскую колбасу, но съесть её не удалось- она взорвалась, когда лежала на столе. Такое возможно, если при производстве всыпать в мясосодержащий полуфабрикат много фосфата /На вкус просто бомба👌 pic.twitter.com/FUByzt3p3V — АлексАНдр С. Но (@ANo1505) February 11, 2020

В Славянске-на-Кубани в доме произошел ХЛОПОК газового баллона, пострадали 3 человека...

В который раз вместо слова ВЗРЫВ пишут -хлопок, что слово взрыв под запретом...https://t.co/8MTentEwI9 pic.twitter.com/DbiAdt1eYT — Шура-Ви (@ale38861847) February 11, 2020

Интересно,как будет называться эпидемия нового короновируса в России,согласно современному словарю,где взрыв-хлопок,пожар-задымление и т.п.? — Демир Демир (@demirzaranskiy) February 9, 2020

В специальной литературе и должностных инструкциях давно существуют определения терминов хлопок и взрыв. Коротко и грубо говоря, хлопок - это взрыв без серьезных разрушений. Однако в официальных сообщениях МЧС это слово встречается часто, даже в отчетах о крупных ЧП типа аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в августе 2009 года.

Департамент информационной политики МЧС процитировал "Медузе" выдержку из рекомендаций ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, которыми руководствуются сотрудники пресс-служб ведомства. Там сказано, что "хлопок" и "взрыв" различаются последствиями, но "термин "хлопок газа" по смыслу должен быть приравнен к техническому термину "взрыв газа"", то есть окончательный выбор остается за пресс-службами. Источник издания в министерстве признал, что принцип передавать "как можно меньше того, что может вызвать панику", существует.