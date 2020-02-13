Facebook удалил десятки аккаунтов, связанных с российской разведкой

По заключению соцсети, эти аккаунты использовались для вмешательства в дела Украины. Удалено около 80 аккаунтов в Facebook и 4 в Instagtram.

Американская компания Facebook удалила 78 аккаунтов, 11 страниц и 29 сообществ в Facebook, а также четыре аккаунта в Instagram за нарушение политики Facebook, запрещающей иностранное вмешательство. Эта запрещенная деятельность осуществлялась из России и была направлена, в первую очередь, против Украины и соседних государств, говорится в сообщении Facebook, обнародованном в среду, 12 февраля.

В сообщении отмечается, что лица, осуществлявшие эту деятельность, выдавали себя за местных жителей и использовали фейковые аккаунты, часть которых уже была выявлена и заблокирована автоматизированными системами Facebook, для управления сообществами и страницами, а также для публикации различного контента. При этом некоторые из этих аккаунтов выдавали себя за местных журналистов и пытались связаться с политическими лидерами, журналистами и другими публичными фигурами в регионе.

Связи с российской военной разведкой

Администраторы этих страниц и владельцы этих аккаунтов обычно публиковали контент на русском, английском и украинском языках о местных и политических новостях, касающихся публичных фигур в Украине, российской военной операции в Сирии, предполагаемых утечек из СБУ по поводу этнической напряженности в Крыму и уничтожения малайзийского авиалайнера в Украине в 2014 году, говорится в документе.

В сообщении Facebook подчеркивается, что, несмотря на попытки людей, стоящих за этой сетью, скрыть свои личности и координацию своих действий, расследование, проведенное концерном, выявило их связи с российской военной разведкой.