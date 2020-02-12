Число жертв коронавируса COVID-19 возросло до 1113 человек

Подавляющее большинство новых летальных случаев приходится на китайскую провинцию Хубэй. Там умерли 94 из 97 новых жертв коронавируса COVID-19.

Количество скончавшихся в результате заражения новым коронавирусом COVID-19 в Китае достигло 1113 человек, сообщает Госкомитет здравоохранения КНР в среду, 12 февраля. За день оно увеличилось на 97 человек.

Подавляющее большинство новых летальных случаев - 94 - приходится на провинцию Хубэй, где находится город Ухань, который является эпицентром распространения коронавируса.

По состоянию на полночь 11 февраля в различных провинциях Китая выявлены случаи заражения пневмонией у 44653 человек (прирост за сутки 2015 случаев, их них 1638 в Хубейе). 38800 человек болеют в настоящий момент, 8200 находятся в тяжелом состоянии. Число выписанных из больниц составило 4700 человек.

За пределами материкового Китая коронавирус унес жизни двух человек. Один человек скончался в Гонконге, еще один - на Филиппинах. На сегодняшний день, помимо КНР, более 400 случаев заражения коронавирусом выявлены еще в 25 странах.

На лайнере Diamond Princess за сутки заразилось 39 человек

174 человека заразились коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess, находящимся в японском порту Иокогама. За сутки число зараженных увеличилось здесь на 39 человек, сообщает министерство здравоохранения Японии. Кроме того, симптомы заражения обнаружены у чиновника Минздрава, проводившего осмотр судна.

Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. На борту судна находится 2666 туристов и 1045 членов экипажа.

Два новых случая заражения в Германии

В Германии общее число зараженных коронавирусом Covid-2019 достигло 16 человек. Два новых случая заражения были зафиксированы в Баварии среди работников поставляющей автозапчасти компании Webasto. Первый в Германии пациент, инфицированный коронавирусом, также работал в этой компании. Он заразился во время обучающего семинара от коллеги из Китая.