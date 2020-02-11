Прокуратура США запросила для экс-советника Трампа до девяти лет тюрьмы

Роджеру Стоуну грозит многолетнее тюремное заключение. В ноябре его признали виновным в лжесвидетельстве и препятствовании правосудию.

Доверенное лицо президента США Дональда Трампа, политтехнолог Роджер Стоун может быть приговорен к многолетнему тюремному заключению. В понедельник, 10 февраля, прокуратура потребовала для бывшего советника Трампа в избирательной кампании 2016 года от семи лет и трех месяцев до девяти лет тюрьмы.

Такая мера соответствует тяжести совершенного Стоуном преступления, указало американское ведомство. Как отмечается далее, 67-летний консультант должен быть наказан за препятствование расследованию Конгрессом США предполагаемого вмешательства России в выборы американского президента.

20 февраля будет оглашен приговор

Ожидается, что суд в Вашингтоне 20 февраля огласит приговор Роджеру Стоуну, который в ноябре был признан виновным в лжесвидетельстве, препятствии правосудию и склонении другого свидетеля к даче ложных показаний. Присяжные сочли доказанным, что экс-советник Трампа солгал о контактах с представителем сайта Wikileaks с целью получения компрометирующей демократов информации. Защита Стоуна настаивала на том, что он не получил никакого компромата и закон не был нарушен.

Трамп назвал решение суда проявлением политики двойных стандартов. Стоит задаться вопросом, не врали ли кандидат от демократов на выборах Хиллари Клинтон, бывший глава ЦРУ Ричард Бреннан и спецпрокурор по России Роберт Мюллер, написал он в Twitter. Ранее сообщалось, что Стоуну может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Расследование Мюллера, одним из фигурантов которого являлся Роджер Стоун, было завершено в марте 2019 года. Спецпрокурор выявил попытки представителей России вмешаться в предвыборную гонку, но не смог доказать факт сговора между Трампом и российскими властями.