Китайские врачи усомнились в надежности тестов на коронавирус: число заболевших может быть минимум вдвое выше

Каждый второй тест на наличие нового коронавиурса может дать неверный результат, поэтому фактическое число заболевших может быть минимум вдвое выше, передает "Интерфакс". Об этом говорится в справке Роспотребнадзора об эпидемической ситуации по вирусу 2019-nCov, опубликованной в понедельник.

Роспотребнадзор цитирует сообщение китайского агентства Sina от 8 февраля, в котором говорилось, что врачи в КНР отмечают возможность высокого числа ложноотрицательных результатов (то есть когда тест показывает отсутствие вируса в организме, хотя на самом деле вирус есть) при исследовании на новый коронавирус.

Проблемы с точностью диагностики связаны с тем, что вероятность обнаружения вируса выше всего при исследовании смывов с нижних дыхательных путей, в то время как при исследовании мокроты точность ниже. Анализ мазков с глотки еще менее надежный, чем исследования образцов мокроты, следует из выводов ученых.

Еще один потенциальный источник неточности результатов - "особый порядок подтверждения качества", предъявляемый к диагностическим наборам в условиях эпидемии. Это "сказывается на их чувствительности", отмечают в Роспотребнадзоре.

В настоящее время в мире разработаны несколько тест-систем для определения нового коронавиурса. В ряде стран для диагностики разработаны тест-системы на основе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) - такая тест-система создана и в России.

В Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, на утро 10 февраля составило 40 тыс. 171 человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях.

Всего за пределами материкового Китая зарегистрировано более 350 случаев заражения вызываемой коронавирусом пневмонией в 30 странах и районах мира, в двух случаях - в Гонконге и на Филиппинах - зафиксирован летальный исход.

В России пока выявлено только два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.