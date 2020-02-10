Суд вынес приговор по делу "Сети". Обвиняемые получили от шести до 18 лет

Приволжский окружной военный суд вынес приговор по делу о сообществе "Сеть", которое признано в России террористическим и запрещено. Судья Юрий Клубков признал виновными всех семерых фигурантов дела. Сами они категорически отрицают вину по статье о терроризме.

Суд назначил обвиняемым следующие сроки:

Дмитрию Пчелинцеву - 18 лет в колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества и хранении боеприпасов. Именно этот срок для него просило обвинение.

Илье Шакурскому - 16 лет в колонии строгого режима и штраф в 50 тысяч рублей по обвинению в создании террористического сообщества и хранении оружия и боеприпасов. Именно столько просило для него обвинение.

Андрею Чернову - 14 лет в колонии строгого режима по обвинению в участии в террористическом сообществе и покушении на сбыт наркотиков. Этот срок также полностью совпадает с наказанием, которое просило обвинение.

Максиму Иванкину - 13 лет в колонии строгого режима по обвинению в участии в террористическом сообществе и покушении на сбыт наркотиков. Столько же просило обвинение.

Михаилу Кулькову - 10 лет в колонии строгого режима по обвинению в участии в террористическом сообществе и покушении на сбыт наркотиков. Наказание полностью совпадает с тем, что запросило гособвинение.

Василию Куксову - 9 лет в колонии общего режима по обвинению в участии в террористическом сообществе и хранении оружия. Обвинение также просило для него девять лет.

Арману Сагынбаеву - 6 лет в колонии общего режима по обвинению в участии в террористическом сообществе. Столько же просило обвинение.

На оглашение резолютивной части приговора, в которой зафиксированы сроки лишения свободы, у судей ушло всего полчаса. Мотивировочную часть суд 10 февраля оглашать не стал.

Поддержать подсудимых в Пензу съехалось несколько десятков человек. Когда судья Приволжского окружного военного суда Юрий Клубков дочитал приговор, собравшаяся в суде толпа начала скандировать "Позор".

"Позорники, как жить с этим будете?!" - крикнула одна из активисток в сторону трем уходящим из зала членам коллегии судей.

"Ребята, мы с вами", - крикнул кто-то из активистов в сторону обвиняемых, когда полиция скомандовала присутствующим покинуть зал. На эту фразу отреагировал из клетки получивший 18 лет колонии строгого режима Пчелинцев: "Это мы с вами!"

Родители подсудимых и активисты после оглашения пригвора собрались у черного хода суда, чтобы застать момент, когда подсудимых несколько метров ведут от двери здания в автозак. Обвиняемых провожали барабанами и криками "Невиновны".

Пензенский областной суд после оглашения приговора pic.twitter.com/hO3XcHZo8b — Оксана Чиж (@Chizhaevna) February 10, 2020

"Показательное решение... Мы, конечно, надеялись на чудо, но это не суд, это цирк, они просто зачитали то, что просило обвинение - сказала мама Дмитрия Пчелинцева Светлана - Могли бы уже тогда не проводить процесс, а просто назначили бы сразу сроки…".

"Конечно, я в душе надеялась, что оправдают… Или вот какой там срок есть, от пяти, пять дадут… Но я не ожидала шестнадцати, восемнадцати… Это же ужас какой-то... Девять… Шесть… Ну что же это такое? Просто не услышали [защиту]", - считает Алла Куксова.

Ее сыну, у которого спустя два с лишним года изолятора была диагностирована открытая форма туберкулеза, суд назначил девять лет колонии общего режима. "Он нас успокаивал, говорил - какой бы приговор ни был, держитесь. Будем ездить на свидания, писать письма, надеяться", - говорит она.

Защита обвиняемых готовится обжаловать приговор.

Адвокат Ильи Шакурского Сергей Моргунов уверен, что судьи Приволжского окружного военного суда "услышали" доводы защиты о нестыковках и нарушениях в деле, но предпочли их оставить без внимания.

"То что мы представляли, это нельзя оставить без внимания. Но каким-то образом, конечно, суд это обошел. Поразительное сходство позиций гособвинения и суда - совпало все от и до", - сказал Моргунов.

По версии следствия, семеро молодых людей входили в террористическое сообщество, члены которого собирались с оружием в руках поддержать массовые протесты против власти.

В обвинительном заключении говорится, что целью "Сети" было "насильственное изменение конституционного строя, осуществление террористической деятельности", а также нападения на отделения полиции, госструктуры, склады с оружием и офисы партии "Единая Россия".

Обвиняемые, как утверждают в ФСБ, тщательно готовились к благоприятному моменту: они покупали оружие, для чего-то учились выживать в дикой природе во время лесных походов, на тренировках в лесу якобы "приобретали навыки участия в боевых действиях" и соблюдали при этом меры конспирации, закрывая лица масками.

О подготовке какого-либо конкретно нападения или теракта в деле речи не идет.

Все семеро обвиняемых настаивают, что никакой террористической организации "Сеть" не существовало, а все дело возникло исключительно благодаря фантазии следователей ФСБ и фальсификации доказательств.

По словам самих обвиняемых, некоторые из них до задержания вообще не были знакомы друг с другом, но всех объединяют антифашистские взгляды и общая среда: у многих в прошлом одни и те же музыкальные концерты, почти все в разное время играли в страйкбол.

Именно видео, снятое самими участниками на тактических играх, квестах и страйкболе, следствие выдает за доказательство боевых тренировок и использует в качестве доказательств вины, говорят подсудимые.

Во время слушаний подсудимые подчеркивали, что на видеозаписях, которые просматривались в суде, хорошо заметно, что игроки не прячут лица. Количество участников таких тренировок явно превосходит число обвиняемых и это, по мнению семерых мужчин, явно свидетельствует об отсутствии какой-либо конспирации.

По словам подсудимых, в последние месяцы почти никто из них уже не ходил в лес, а некоторые фигуранты поссорились друг с другом и перестали общаться.

Обвиняемые утверждают, что незарегистрированное оружие и боеприпасы, якобы обнаруженные во время обысков у некоторых из фигурантов, им подбросили оперативники ФСБ, отпечатков и других биологических следов на изъятом нет.

Первоначально почти все они подписали признательные показания, но вскоре отказались от них и заявили о физическом насилии, угрозах и шантаже со стороны ФСБ.

Пчелинцев, Шакурский и Сагынбаев утверждают, что сотрудники спецслужбы пытали их электротоком. Несмотря на неоднократные просьбы, добиться проведения судмедэкспертизы и быстрого изъятия виде с камер наблюдения в СИЗО им не удалось. По словам Пчелинцева, на его теле до сих пор остаются следы электротравм, которые бы доказали его версию событий.

Пензенское управление ФСБ отрицает какую бы ни было причастность к пыткам: в ответе на запрос издания "7х7" региональное управление службы заявило, что никакого насилия к подсудимым не применялось.