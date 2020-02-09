Почти две трети швейцарцев (62 процента) проголосовали в воскресенье, 9 февраля, за поправку в Уголовный кодекс страны, которая должна защитить людей от дискриминации из-за их сексуальной ориентации. Такие данные экзитполов опубликованы через полчаса после закрытия участков для голосования.
Vorläufiger Ja-Anteil zur Mietwohnungs-Initiative beträgt 42%, Ja-Anteil beim Anti-Diskriminierungsgesetz 62% (Fehlerbereich +/-3%)#chvote #abst20 pic.twitter.com/pawuxO4FOs— gfs.bern (@gfsbern) February 9, 2020
Принятая поправка расширяет запрет на дискриминацию на основе расовой принадлежности на "публичные заявления или действия, которые унижают человеческое достоинство, разжигают ненависть и ставят под угрозу мирное сосуществование общества" в отношении людей, исходя из их сексуальных предпочтений. Нарушение закона грозит тюремным заключением на срок до трех лет, или штрафом.
Консервативная Швейцария, в отличие от многих западно-европейских стран, все это время не имела никаких законодательных норм, ограничивающих дискриминацую на почве сексуальной ориентации. Ранее, в 2018 году, парламент Швейцарии принял так называемый "антигомофобный" закон. Однако самая крупная партия страны, правоконсервативная Швейцарская народная партия собрала необходимые 50 тысяч подписей для проведения референдума. На последних выборах в парламент Швейцарии в октябре 2019 года Швейцарская народная партия несколько ухудшила свои показатели, однако сохранила первое место среди всех партий.