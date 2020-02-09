Пресс-секретарь Путина объяснил эмоциональное поведение Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые состоялись в Сочи 7 февраля, рассказывает программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Накануне переговоров Лукашенко заявил, что в отношениях с Россией наступил «некий момент истины».

— Мы с ним создали эти добрые отношения (между Беларусью и Россией). Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос, — сказал Лукашенко и покритиковал Москву («дурачков нашли») за поставки энергоносителей по мировым ценам.

По словам Дмитрия Пескова, комментировать заявления президента Беларуси, главы другого государства, ему «не с руки», однако вопрос «действительно очень эмоциональный». Оба президента — и Лукашенко, и Путин — лично делают очень многое для развития наших двусторонних отношений, говорит Песков. При этом и Россия, и Беларусь остаются суверенными государствами, защищая и отстаивая прежде всего свои собственные интересы.

Поэтому, отметил Песков, здесь очевидна именно такая расстановка приоритетов, и Александр Лукашенко в своей стране ведет себя соответственно, защищая свои интересы.

«Но вместе они собираются во имя союзных, общих интересов, свидетелями чему мы являемся сейчас», — подчеркнул Песков.