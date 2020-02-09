В Таиланде убит военнослужащий, застреливший 26 человек

Преступник убил командира воинской части, после чего угнал машину и подъехал к торговому центру в городе Накхонратчасима, стреляя по прохожим из автомата, а затем укрылся внутри.

В Таиланде убит 32-летний военнослужащий, укрывавшийся в торговом центре "Терминал 21" города Накхонратчасима после того, как застрелил 26 человек. Еще 57 человека были ранены, сообщил в воскресенье, 9 февраля, министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвееракул. Преступник стрелял по людям из автомата, сообщил представитель полиции.

Ранее сообщалось, что убийца начал стрелять еще на территории своей воинской части, убив командира и еще двух человек, включая 63-летнюю женщину, после чего скрылся на угнанном автомобиле.

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Двигаясь затем по городу, военнослужащий приблизился к торговому центру, где и открыл огонь по прохожим. Поступали также сообщения, что в самом торговом центре он захватил заложников. Оттуда были эвакуированы сотни человек. Затем здание окружил военный спецназ.

Мотивы действий преступника пока остаются неясными, заявил представитель военного командования Таиланда.

Свои действия преступник транслировал в социальной сети Facebook. Кроме того, он выложил селфи с винтовкой и надписью "Так устал". Спустя недолгое время, это видео было удалено из соцсети.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча выразил соболезнования родственникам убитых и пострадавших. Город Накхонратчасима расположен примерно в 260 км от столицы Таиланда Бангкока.