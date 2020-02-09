Количество скончавшихся в результате заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 813 человек, сообщили в воскресенье, 9 февраля, власти провинции Хубэй, с которой началось распространение вируса. Это уже больше, чем во время пандемии коронавируса SARS в 2002-2003 годах, тоже начавшейся в Китае. Тогда умерли 774 человека.

По данным на 9 февраля число зараженных новым коронавирусом во всем мире превысило 37 тысяч, свыше 6 тысяч больных находятся в тяжелом состоянии.

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Большинство случаев заболевания приходится на Китай, где на территории всей страны заражение подтверждено у 37198 человек. В 24 странах за пределами Поднебесной насчитывается более 300 заболевших, один человек погиб, сообщает ВОЗ.

ВОЗ: делать прогнозы рано

Как заявил эксперт ВОЗ Майкл Райан, ситуация с распространением вируса в провинции Хубэй, возможно, стабилизировалась, однако делать какие-либо прогнозы о дальнейшем течении эпидемии пока рано. Это может быть "затишьем перед бурей", цитирует ученого Reuters.

Вирус 2019-nCoV, вызывающий тяжелую форму пневмонии, распространился на трех континентах после начала эпидемии в городе Ухань в провинции Хубэй в конце декабря 2019 года.

Тем временем Пекин ограничил транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин более 50 млн человек. Ряд стран начали вывозить своих граждан из Китая.