В Ухане подтверждена первая смерть иностранца от коронавируса

В китайском Ухане подтверждена первая смерть иностранного гражданина от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. В больнице скончалась 60-летняя гражданка США, у которой были серьезные проблемы со здоровьем, пишет The New York Timesсо ссылкой на осведомленные источники.

Американское посольство в Пекине подтвердило гибель гражданина США, не приводя подробностей. В больнице Уханя также скончался гражданин Японии, госпитализированный с тяжелой формой пневмонии. "По данным китайских медиков, была высокая вероятность заражения этого гражданина Японии новым типом коронавируса, но точно установить это представлялось затруднительным, поэтому причиной смерти названа вирусная пневмония", - сообщили в японском МИДе (цитата по РИА "Новости").

Если факт заражения подтвердится, это станет первым случаем гибели японца от коронавируса. До сих пор за пределами континентального Китая были зафиксированы две смерти от коронавируса: в Гонконге и на Филиппинах. По последним данным, жертвами коронавирусной инфекции стали 724 человека, это больше, чем число умерших в результате вспышки атипичной пневмонии (SARS) в Китае и Гонконге в 2002-2003 годах. Общее число зараженных приближается к 35 тысячам, 2,3 тысячи человек вылечились.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус констатировал, что за последние два дня в Китае зафиксировано снижение числа новых случаев заражения. "Это хорошая новость, но пока рано делать какие-либо выводы. Цифры могут вновь измениться", - отметил глава ВОЗ.

Большинство заболевших умерли в провинции Хубэй с административным центром в Ухане, откуда началось распространение коронавируса. Ряд китайских фармацевтических компаний направляют в местные больницы бесплатные лекарства. В соседней провинции Хунань за четыре дня построен новый торговый центр, чтобы облегчить доставку в заблокированные города овощей и фруктов.

Названы вероятные промежуточные переносчики коронавируса

Группа ученных из Южнокитайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства в Гуандуне сообщила в пятницу, что совершила прорыв в отслеживании потенциального промежуточного хозяина коронавируса.

Выяснилось, что штамм, найденный в организме животных панголинов, близких к броненосцам и муравьедам, на 99% идентичен обнаруженному у заразившихся людей. Один из исследователей профессор Шэнь Юн И сообщил, что новое исследование позволит предупреждать и контролировать эпидемию.

Хотя это и проливает свет на новое заболевание, до того, как вакцина будет разработана и поступит на рынок, пройдут недели или даже месяцы, считают некоторые эксперты. "Я не могу припомнить ни одного случая, чтобы вакцина была готова вовремя и помогла справиться с эпидемией", - цитирует Еuronews профессора из университета Макмастера в Канаде. Отмечается, что мотивации разрабатывать подобные препараты нет, это "экономически невыгодно".

По словам исследователей, панголины могут быть не единственными промежуточными переносчиками вируса. Как рассказал агентству "Синьхуа" Шэнь Юн И, версия о том, что вирус передался людям от летучих мышей, поставлена под сомнение, поскольку вспышка произошла зимой, когда летучие мыши пребывают в спячке.

Ученые из немецких университетов в Грайфсвальде и Бохуме предполагают, что вирус 2019-nCoV может жить на разных поверхностях при комнатной температуре до девяти дней, пишет Der Tagesspiegel. Отмечается, что вирус может передаваться через дверные ручки, звонки, тумбочки, прикроватные столики и другие предметы, которыми пользуются пациенты в больницах.