Газ — по старой, нефть — по мировой: итоги переговоров Лукашенко и Путина в Сочи

Переговоры президентов прошли в позитивном ключе. Россия и Беларусь продолжат консультации по интеграции. Об этом журналистам заявил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак по итогам второго раунда переговоров, которые прошли в расширенном составе, пишет белорусский портал Tut.by.

— Что касается сотрудничества в нефтегазовой сфере, то мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года. Что касается условий поставки нефти, которые тоже были предметом обсуждения, то правительство Российской Федерации будет оказывать содействие достижению соглашения с белорусскими потребителями и производителями нефти в нашей стране. Мы не можем сегодня резко поменять условия регулирования нашей нефтяной отрасли: вы знаете, цены на сырую нефть формируются рынком и административно не регулируются, — цитирует Козака ТАСС.

Российский чиновник пояснил, что предоставить Беларуси скидки — это означало бы введение государственного регулирования нефтяного рынка, что российское правительство сделать не может.

В целом же, по его словам, переговоры прошли в позитивном ключе.

— Договорились продолжить консультации на уровне правительств, на уровне министерств и ведомств по совершенствованию механизма интеграции, укрепления этой интеграции.

Второй тайм после спортивного перерыва

Встреча уже в расширенном составе продолжилась после хоккейного матча, в котором, напомним, одержала победу команда президентов. Переговоры, впрочем, опять развели Лукашенко и Путина по разные стороны стола.

Российский президент пояснил журналистам, что одна из главных целей этой встречи — познакомить белорусскую делегацию с новыми членами российского правительства.

— Как и договаривались, продолжаем нашу работу, второй тайм, так сказать, используя спортивную терминологию. Имею в виду, что мы спортом только что позанимались, — сказал российский президент.

Лукашенко парировал, что «уже хорошо познакомился» с новыми членами российского кабмина.

— Мы поговорили, всяких пакостей повспоминал из нашей общей давней истории, тоже им рассказал, — сказал он.

— Это зря, надо помнить только хорошее, — смеясь, сделал замечание Путин. Лукашенко заметил в ответ, что его комментариев никто не слышал.

После этого переговоры проходили за закрытыми дверями. Второй раунд продолжался меньше двух часов. Как сообщил телеграм-канал «Пул № 3», Александр Лукашенко уехал из Красной Поляны без заявлений для прессы.

Чего хочет Беларусь

С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Минск настаивает на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть. Размер премии — 10 долларов за тонну.

По данным белорусского правительства, Беларусь из-за налогового маневра в России недополучила в 2019 году около 330 млн долларов.

«А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии. Разве может так „старший брат“ относиться к самому близкому народу?» — в очередной раз задался вопросом президент во время поездки в Добруш.

На совещании, посвященном эффективной работе топливно-энергетического комплекса, которое прошло накануне поездки в Сочи, Лукашенко отметил, что разногласия по энергетическим вопросам с ближайшим партнером — Россией — происходят регулярно уже на протяжении 13 лет. Из-за этого Беларуси слишком часто приходится корректировать планы развития своей экономики.

«Хотя при их подписании нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн т нефти — по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тыс. — одна четверть. Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства», — сказал глава государства.

Не урегулирован между странами и вопрос компенсации из-за поставок «грязной нефти».

Что касается цен на газ, то Александр Лукашенко ранее не раз заявлял, что справедливой для Беларуси была бы цена, по которой газ покупает Смоленская область. Однако, как не раз подчеркивали в России, запрашиваемое возможно только при более тесной интеграции.

В итоге протокол о ценах на газ Минск и Москва подписали 31 декабря 2019 года, и только на январь и февраль. Контрактные объемы поставок и транзита в эти два месяца были сохранены на уровне 2019 года, как и цены — $ 127 за 1 тыс. куб. м.