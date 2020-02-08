"Тебя же просто изничтожат тут": в лифтe многоэтажки повесили портрет Путина и сняли реакцию жильцов на ВИДЕО

В интернете набирает популярность видео из лифта московской многоэтажки, в котором пранкеры ради розыгрыша повесили большой портрет президента России Владимира Путина и камеру, записывающую реакцию жильцов со звуком. Ролик появился еще 5 февраля в YouTube-канале "Блог бабули", автором идеи заявлен блогер Башир Дохов.

Где именно и когда снято видео, не уточняется. "Радио Свобода" опубликовало ролик с сокращениями, заретушировав лица входящих в лифт людей и заглушив матерные реплики, которых было немало. Первый же пассажир лифта отреагировал на портрет гневно и попытался выяснить, можно ли его снять. Молодые люди в основном встречали новшество смехом и шутливыми комментариями, но несколько тушевались, заметив камеру.

"Вы что, серьезно?.. Это вербовка? Зачем это нужно, кто это вообще придумал?" - говорит на видео молодой человек, зашедший в лифт вместе со спутницей. Обследовав портрет, он констатировал, что его "прицепили со всей дури". "Тебя же просто изничтожат тут", - обратился он к изображению Путина.

Компания женщин разных возрастов, зашедшая в лифт следом, предположила, что в глаза президента вмонтированы камеры. Одна из девушек, которые появляются в ролике далее, сначала со смехом выругалась, увидев портрет, а потом, все так же хохоча, попросила подругу сфотографировать ее у портрета и сделала вид, будто поклоняется ему.

Фотография вызвала долгий смех и у пожилой женщины с дочерью, вошедших следом. "Нельзя оторвать?" - поинтересовалась первая. Узнав, что в лифте висит камера, она шутливо поприветствовала президента со словами: "Как мы тебя любим!"

Еще одна пенсионерка призналась соседке, что даже испугалась, увидев Путина в лифте. "А куда обратиться? Я не хочу вот это вот смотреть". "Это худшее, что могло случиться с нашим домом после капремонта". "Черта повесили с рогами", - такова была реакция других жильцов. В конце концов потрет рухнул без чьего-либо вмешательства, напугав ехавшего в лифте мужчину. Поразмыслив, он решил повесить Путина на место.