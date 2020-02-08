Жертвами нового коронавируса стали уже более 720 человек

Более 3000 человек заразились за сутки коронавирусом 2019-nCoV. Он выявлен у почти 35 000 человек в мире. Большинство зараженных находятся в Китае.

В мире продолжает расти количество людей, скончавшихся от легочного заболевания, которое вызывает коронавирус 2019-nCoV. По данным исследовательского портала Worldometer, 724 жителя планеты стали жертвами опасной инфекции на утро субботы, 8 февраля. Число зараженных приближается к 35 тысячам, свыше 6 тысяч больных находятся в критическом состоянии.

Большинство случаев заболевания приходится на Китай, где заражение подтверждено у 34546 человек. Только за последние сутки в стране выявлено 3399 новых случаев заражения, 2841 из них - в провинции Хубэй, с которой началось распространение вируса.

Кроме того, за день в КНР 86 человек скончались от заболевания легких, вызываемого коронавирусом. Таким образом, с начала вспышки в материковом Китае погибли уже 722 человека, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.

В городе Ухань, который находится в эпицентре эпидемии, от вирусной пневмонии скончались один гражданин США и один японец. Об этом сообщили американское посольство в Пекине и министерство иностранных дел Японии в Токио.

США направят 100 млн долларов на борьбу с новым вирусом

США выделят дополнительно до 100 млн долларов на борьбу с коронавирусом. Средства предназначены для Китая и других стран, которых затронуло распространение вируса. Действия Вашингтона демонстрируют "уверенное лидерство США в реакции на вспышку заболевания", заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.

Пассажирам из КНР временно закрыт доступ на круизные суда Royal Caribbean

Между тем американская круизная компания Royal Caribbean International временно прекращает пускать на борт своих судов пассажиров из Китая. Меры будут действовать до конца февраля. Кроме того, пассажиры, за последние 2 недели контактировавшие с лицами, посетившими Китай, будут обязаны пройти дополнительное медицинское обследование.

Компания приносит извинения "за то, что подобные меры причинят неудобства некоторым из наших гостей". Представители Royal Caribbean особо выделили необходимость сохранять "безопасную и здоровую среду на бортах кораблей и в портах, которые они посещают".

Lockheed Martin не будет участвовать в авиасалоне в Сингапуре

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin отказалась от участия в авиасалоне в Сингапуре в свете распространения коронавируса. Решение было принято после консультаций с властями США и экспертами в области медицины. Представители Lockheed Martin сослались на оранжевый уровень угрозы, объявленный сингапурским министерством здравоохранения.

Ученые назвали вероятное промежуточное звено коронавируса

Вирус 2019-nCoV распространился более чем в 20 стран на 3 континентах с начала вспышки в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Пекин ограничил транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин более 50 млн человек. Ряд стран начали вывозить своих граждан из Китая.

Группа китайских ученых назвала панголина одним из возможных промежуточных хозяев коронавируса. Геномная последовательность нового вируса, выделенного у панголинов, на 99 процентов идентична геному коронавируса заболевших людей, выяснили эксперты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета, изучив свыше 1000 образцов генетического материала.