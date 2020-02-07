В России упростят предоставление гражданства иностранцам

Правительство России готовит изменения в закон "О гражданстве РФ". Иностранцам впредь не придется отказываться от имеющегося у них гражданства для получения российского, сообщает "Коммерсант".

В России планируют существенно упростить процедуру получения гражданства РФ иностранцами. Правительство готовит законодательные поправки, согласно которым иностранцам впредь не придется отказываться от имеющегося у них гражданства ради получения российского. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники.

Издание, ссылаясь на собеседников в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики, отмечает, что разработка поправок к закону "О гражданстве РФ" находится на финальной стадии, и законопроект может быть внесен в Госдуму уже в феврале. В пресс-службе правительства подтвердили информацию о готовящихся изменениях.

Пункт "г" уберут из закона о гражданстве

Речь идет о том, чтобы признать утратившим силу пункт "г" части первой статьи 13 закона "О гражданстве РФ", согласно которому одним из условий приобретения иностранными гражданами российского гражданства является отказ от имеющегося у них иного гражданства.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с "Коммерсантом" сообщил, что из закона "О гражданстве РФ" могут также исключить требования о непрерывном проживании иностранца на территории России в течение пяти лет и о необходимости подтверждать законный источник средств к существованию.

Депутат Константин Затулин назвал готовящееся решение "правильным, давно назревшим и соответствующим здравому смыслу". "Продиктовано это тем, что мы заинтересованы в увеличении числа граждан России. Прежде всего, за счет соотечественников. Это даст возможность паспортизировать диаспору за рубежом. Они хотят получить российское гражданство, но не могут, поскольку надо выйти из гражданства страны проживания. Миллионы русских живут за рубежом и хотели бы стать гражданами РФ", - заявил Затулин.