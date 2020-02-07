На лайнере Diamond Princess коронавирусом заразился уже 61 человек

Только за один день число инфицированных на круизном теплоходе Diamond Princess увеличилось более чем на 40 человек. На борту есть граждане России, Украины и Германии, но зараженных среди них нет.

На круизном теплоходе Diamond Express, стоящем на карантине в гавани японского города Иокогама, число инфицированных коронавирусом, вызывающим новый вид пневмонии, только за один день увеличилось более чем на 40 и достигло 61. Эти случаи были выявлены в результате выборочного тестирования 273 человек, у которых либо замечены подозрительные симптомы, либо были контакты с теми, у кого наблюдаются такие симптомы, сообщило министерство здравоохранения Японии в пятницу, 7 февраля.

По данным ведомства, в 21 случае коронавирус выявлен у граждан Японии. В японском Минздраве сказали, что тестирование людей на Diamond Princess будет продолжено в случае выявления лиц с симптомами вируса. Новые пациенты будут отправлены в больницы в Токио и других городов страны.

Зараженных среди россиян и украинцев нет

Выявление новых случаев заражения коронавирусом резко ухудшило настроение почти 3700 пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, которых в целях предосторожности держат в каютах и выпускают на палубу на свежий воздух лишь на короткое время. На теплоходе находятся также 24 россиянина, 26 украинцев и 10 немцев. Инфицированных среди них нет.

Теплоход Diamond Princess с 3 февраля находится на двухнедельном карантине в гавани Иокогамы, куда он возвратился после того, как в Гонконге в ходе круиза сошел на берег мужчина, у которого был диагностирован коронавирус.