В Кремле измеряют температуру всех участников мероприятий с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Песков подтвердил, что всех участников официальных мероприятий в Кремле проверяют тепловизором. Вице-премьер Голикова опровергла связь дополнительных мер с коронавирусом.

В администрации президента РФ ужесточили проверку участников мероприятий, на которых присутствует Владимир Путин. "В Кремле теперь добавилась новая процедура проверки - человек с тепловизором в руках, замеряющий вам температуру", - сообщил в четверг, 6 февраля, в соцсети Facebook корреспондент кремлевского пула, журналист телеканала "Дождь" Антон Желнов.

В свою очередь газета "Ведомости" сообщила, что ее корреспондент Светлана Бочарова в тот же день тоже прошла контроль температуры перед совместным заседанием президиума Госсовета и совета по науке при президенте РФ, на которое она была аккредитована.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в связи с распространением нового коронавируса были приняты "дополнительные меры предосторожности", пишет далее издание. Федеральная служба охраны в ответ на запрос "Интерфакса" отказалась комментировать новую процедуру проверки в Кремле. По данным агентства, с помощью тепловизора контролируют проходящих в Кремль через контрольно-пропускной пункт у Кутафьей башни, через который пропускают наибольшее число посетителей.

Голикова опровергла связь с коронавирусом

Между тем вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что температуру у участников мероприятий в Кремле меряют не из-за коронавируса 2019-nCoV. "Это связано с эпидемией гриппа на самом деле, которая начинает постепенно в регионах распространяться. Мы рекомендуем использовать все профилактические меры, доступные нам, чтобы можно было поберечься", - указала она, отвечая на вопрос журналистов.

За последние сутки еще 73 человека в Китае скончались от легочного заболевания, вызываемого вирусом 2019-nCoV. Такие данные Национальная комиссия здравоохранения КНР предоставила утром в четверг, 6 февраля. Таким образом, жертвами опасной инфекции в материковом Китае стали уже 563 человека.

Коронавирус из Китая

Первые массовые случаи заражения вирусом 2019-nCoV были зафиксированы в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань в провинции Хубэй. В январе власти КНР прервали транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин более 50 миллионов человек. С начала вспышки вирус распространился более чем в 20 странах на трех континентах. Число заболевших в Китае, по официальным данным, превысило 28 тысяч человек, более 560 пациентов скончались. За пределами Китая и Гонконга зафиксировано более 200 случаев заражения коронавирусом.

Ряд стран начали эвакуировать своих граждан из Китая. В частности, более 100 россиян были вывезены из Уханя самолетами Минобороны России и помещены в двухнедельный карантин в реабилитационном центре в Тюменской области.