Как уточняет The Verge, сама Apple не раскрывает данные о продажах часов Watch – оценка Strategy Analytics основана на информации от ритейлеров и других производителей. По словам исполнительного директора Strategy Analytics Нила Моустона, обычные часы все еще популярны среди потребителей старшего возраста, но молодая аудитория предпочитает покупать смарт-часы и фитнес-браслеты.

