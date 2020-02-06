На круизном лайнере Diamond Princess нашли еще 10 случаев коронавируса

Общее число зараженных на судне Diamond Princess достигло 20 человек. Организаторам морских круизов запрещают регистрировать пассажиров, прибывших из Китая.

На круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине близ японской Иокогамы, выявлено еще 10 случаев заражения коронавирусом, вызывающим новый вид пневмонии, сообщило в четверг, 6 февраля, министерство здравоохранения Японии. В результате общее число людей на судне, зараженных новым типом коронавируса, достигло 20 человек. Эксперты опасаются дальнейшего распространения инфекции на теплоходе, поскольку риск заражения в замкнутом пространстве весьма высок.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из Иокогамы в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима-Гонконг-Окинава. Однако оказалось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. Круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проверки всех 2666 пассажиров и 1045 членов экипажа. В Princess Cruises сообщили, что Минздрав Японии распорядился поставить теплоход в Йокогаме на двухнедельный карантин.

Пассажиров из Китая не берут на борт



В связи с обнаружением на Diamond Princess еще 10 инфицированных коронавирусом Международная ассоциация круизных линий выпустила уведомление, строго запрещающее принимать на борт лайнеров пассажиров, прибывших из КНР. В уведомлении отмечается, что данная мера направлена на предотвращение вспышек вызываемой новым вирусом пневмонии.

Тем временем Власти Тайваня полностью закрыли порты острова для круизных лайнеров. Въезд на Тайвань туристов с материкового Китая запрещен. Кроме того, запрещен въезд на Тайвань для иностранцев, недавно посещавших Гонконг и Макао. На настоящий момент на Тайване зарегистрировано 11 случаев заражения коронавирусом.

В Китае, как сообщил в четверг Минздрав КНР, число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, достигло 28018 человек, смертельный исход зафиксирован в 563 случаях. В других странах зарегистрировано около 260 случаев заражения.