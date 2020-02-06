В аэропорту Стамбула самолет выкатился за ВПП и развалился на части

Пассажирский самолет в среду около 18:00 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен, после чего загорелся, сообщает Daily Sabah. Однако огонь быстро потушили пожарные.

На борту самолета находились 177 человек - 171 пассажир и шесть членов экипажа. В авиакомпании через полтора часа после инцидента заявили, что никто из них не погиб. Позже министр здравоохранения Фахреттин Кока сказал, что один человек погиб и 157 с травмами доставлены в несколько больниц. Троим из пострадавших потребовалась операция, еще двое находились в реанимации, однако прямой угрозы их жизни нет.

Среди госпитализированных оказались два пилота - их состояние оценивается как тяжелое.

Россиян на борту не было, 155 пассажиров были гражданами Турции, также в самолете летели граждане США, Китая, Ирака, Израиля, Киргизии, Швеции, Сирии и Туркменистана, пишет Meduza.

Судя по кадрам с места происшествия, самолет буквально развалился на части. По данным CNN Turk, лайнер Boeing 737 распался на три части. Он принадлежал Pegasus Airlines и летел из Измира. Самолет эксплуатировался 11 лет.

Лайнер садился в плохих погодных условиях, шел сильный дождь при порывах ветра, передает "Интерфакс". Губернатор Стамбула сообщил, что лайнер потерял скорость, находясь на высоте 30-40 метров от земли и фактически упал на полосу. После этого он выкатился с нее и рухнул в ров с высоты в 30 метров.

Расследование инцидента начала генеральная прокуратура в Анкаре. Аэропорт имени Сабихи Гекчен закрыт для вылетов и прилетов по меньшей мере до конца дня 5 февраля.

7 января в аэропорту Стамбула самолет Pegasus Airlines также выкатился за пределы ВПП. Тогда никто не пострадал, сам лайнер также не получил значительных повреждений, но работа аэропорта была приостановлена. В 2018 году лайнер Pegasus Airlines съехал со взлетно-посадочной полосы в аэропорте Трабзон на севере Турции и остановился в нескольких метрах от моря. Все пассажиры и члены экипажа остались живы.

Pegasus Airlines - частный перевозчик, базирующийся в Стамбуле и предоставляющий недорогую услугу. Он выполняет рейсы по 97 маршрутам, в основном в пределах Турции и в пункты назначения в Европе, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Основным владельцем авиакомпании является турецкий миллиардер Шевкет Сабанджи и его родственники. Они также инвестируют в недвижимость, оздоровительные клубы, производство одежды и упаковочных материалов, пишет KOAM.