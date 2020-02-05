В Туркмении бюджетникам старше 40 лет велели поседеть по образу и подобию президента

Мужчинам старше 40 лет, работающим в госучреждениях и на предприятиях Лебапского региона (велаята) Туркменистана, запретили скрывать седину под темной краской, а от тех, у кого сохранилась смоль в волосах, наоборот, требуют придать им серебристый оттенок.

По словам корреспондента "Радио Азатлык", устное требование распространяется с 1 февраля среди сотрудников бюджетных организаций. В учреждениях это связывают с тем, что краситься перестал поседевший президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

"Руководители учреждений говорят, что если в Лебапский велаят приедет Аркадаг [официальный титул главы республики], то на встречи с ним теперь будут допускаться в основном седовласые люди", - сообщил корреспондент радиостанции, процитировав одного из бюджетников.

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При этом еще два года назад седовласых работников, наоборот, принуждали красить волосы в черный цвет, как это делал и Бердымухамедов. "Боясь потерять работу, люди соглашались красить волосы. А теперь даже у тех, чей естественный цвет волос черный, требуют подкрашивать в седой цвет", - пожаловался источник радиостанции.

Бердымухамедов был седым еще во время прихода к власти в 2006-2007 годах, но вскоре стал жгучим брюнетом. Волосы красил и прежний президент Туркменистана Сапармурат Ниязов. Летом 2018 года Бердымухамедов снова стал появляться на фото и видео в официальных СМИ седовласым. После этого парикмахерским в Ашхабаде запретили красить клиентам волосы, с работниками проводили беседы представители прокуратуры.

Высказывались мнения, что запрет на краску был связан не только с тем, что волосы перестал красить президент, но и с борьбой за сохранение "традиционного" стиля поведения и внешнего вида граждан Туркмении, а также с противодействием иностранному влиянию. Это объясняет, почему вместе с окрашиванием запретили выбривание узоров на голове, популярное у молодежи.

В апреле 2018 года в Туркменистане боролись с окрашиванием волос в светлые тона, вплоть до отказа пропускать краски на таможне, но эта кампания длилась недолго. В январе 2019 года в связи с изменениями в имидже Бердымухамедова в государственных учреждениях, вузах и школах Туркменистана потребовали незамедлительно поменять портреты президента.

Ограничения, касающиеся внешнего вида граждан республики, вводятся властями уже давно, в разное время действовал запрет на золотые зубы, длинные волосы и бороду у мужчин. В 2018 году вне закона также негласно объявили машины темных цветов, а у женщин за рулем изымали водительские права.