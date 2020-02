Платформа Twitter заявила во вторник, 4 февраля, о начале борьбы с фейковыми видео в микроблогах пользователей. С 5 марта медиафайлы, которые очевидным образом были отредактированы, чтобы обмануть пользователей, будут получать маркировку "Manipulated media" (манипулированный носитель. - Ред.).

We know that some Tweets include manipulated photos or videos that can cause people harm. Today we’re introducing a new rule and a label that will address this and give people more context around these Tweets pic.twitter.com/P1ThCsirZ4