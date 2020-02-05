На Первом Балтийском канале провели обыски - подозревают нарушение международных санкций

Служба Госбезопасности (СГБ) провела во вторник, 4 февраля, процессуальные действия в Риге и за городом в связи с подозрением о нарушении международных санкций. Точные адреса не называются, но ранее в СМИ появилась информация о проведении обысков в офисе ООО Baltijas Mediju alianse.

Все действия было согласованы с Полицией безопасности Эстонии аналогичные процессуальные действия были проведены и в Эстонии, говорится в официальном сообщении Службы госбезопасности.

В начатом Службой государственной безопасности (СГБ) Латвии уголовном процессе о нарушении международных санкций одним из подозреваемых является совладелец и председатель правления Baltijas mediju alianse Олег Солодов, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

По данным Firmas.lv, латвийскому подданому Солодову принадлежат 50% долей капитала компании, а остальные 50% — россиянину Алексею Плясунову.

Солодов является председателем правления Baltijas mediju alianse с ее основания в 2007 году, Плясунов является членом правления.

Процессуальные действия прошли в рамках уголовного процесса, начатого 19 января 2019 года по части третьей статьи 84 Уголовного закона: нарушение санкций ЕС группой лиц по предварительному сговору

Ббыло произведено несколько обысков на объектах, связанных с подозреваемыми лицами, в Риге и ее окрестностях, а также в Таллине. Было изъято большое количество документов и носителей данных. Полученная информация дала основание для подозрений, что группа лиц по предварительному сговору дала доступ к большому объему финансовых и хозяйственных ресурсов человеку, против которого направлены санкции Евросоюза за действия против территориальной целостности, суверенности и независимости Украины.

В данный момент в статусе подозреваемых находятся два человека. К ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Против еще нескольких человек начат уголовный процесс.

Накануне Латвийское телевидение (ЛТВ) со ссылкой на свои источники сообщило о проведении обысков в офисе Baltijas Mediju alianse на ул. Гертрудес. Как отмечает LETA, в Baltijas Mediju Alianse входят "Первый Балтийский канал", "Первый Балтийский музыкальный канал", рекламное агентство Baltijas mediju reklāma, а также Ren TV Baltic, печатные издания "МК-Латвия", "МК-Эстония" и другие фирмы.