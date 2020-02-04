ГУАМ плюс Беларусь? Что стоит за "сливами" о тайном послании Трампа к Лукашенко

Не успел госсекретарь США покинуть Минск, как появилась в медиапространстве информации о некоем тайном письме, которое якобы он передал главе Беларуси Александру Лукашенко от президента Дональда Трампа. После их длительного общения "один на один" в кабинете Лукашенко, такого рода информация должна была появиться.

И не столь уж важно, откуда ее «сливают». С Запада, чтобы придать большее значение визиту и разговору, названного беларуским собеседником Помпео «абсолютно важным». А в Кремле, судя по демонстративному равнодушию к происшедшему в Минске, путем подобных «сливов» пытаются определить градус состояния Лукашенко в готовности интегрироваться наряду с евразийскими еще и с с различными западными структурами - ЕС, НАТО etc

«Сливщики» в своих телеграм-каналах сообщают, что «для защиты суверенитета Беларуси США предлагают вступление в ВТО, НАТО и ЕС в течение трех лет, снятие всех санкций, помощь в проведении реформ и кредитную линию на 25 млрд долларов».

Также сообщается, что США якобы пообещали Беларуси «сохранение суверенности» и поддержку на международном уровне.

Когда-то, будучи в Минске, экс-глава МИД Польши обещал Лукашенко поддержку Запада в размере 2-3 млд долларов. Теперь вот, от имени бизнесмена Трампа говорят уже о 25 млд. долларов. Если это так, то в игре с суверенным Лукашенко ставки повышаются. И для защиты суверенитета Беларуси предлагаются не только такие институции, как ЕС, НАТО etc

Есть основания подозревать в намерениях США реанимировать такую подзабытую региональную организацию, как ГУАМ. Сегодня там председательствует дружественный Москве Азербайджан. Как известно, у Минска с Баку считаются вообще «особые отношения».

В случае начала проявления такого процесса реанимации ГУАМ, в этой аббревиатуре может появиться еще «плюс», под которым будет подразумеваться Беларусь. Пусть хоть в качестве пока наблюдателя. Может быть, Помпео и об этом говорил с Лукашенко «с глазу на глаз», называя цифру 25 млд долларов? Остается только надеяться на осведомленность западных СМИ, которые расскажут и об этих трамповских проделках в одной из частей бывшего Советского союза.