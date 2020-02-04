В WADA предлагают провести публичные слушания по спору об отстранении спортсменов из РФ

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства считает, что слушания в открытом режиме по спору с РУСАДА позволят лучше ознакомиться с аргументами сторон.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) хочет, чтобы слушания по спору с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) были публичными. Ведомство направило соответствующий запрос в Спортивный арбитражный суд (CAS), который расположен в швейцарской Лозанне. Об этом говорится в сообщении, опубликованном WADA в понедельник, 3 февраля.

По словам генерального директора агентства Оливье Ниггли, расследования ведомства в отношении России вызвали огромный интерес во всем мире, и спор в Спортивном арбитражном суде должен проходить в открытой форме, чтобы все могли лучше понимать процесс и ознакомиться аргументами сторон.

Исполнительный комитет WADA 9 декабря принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях на четыре года, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. К состязаниям допустят лишь тех атлетов, которые докажут, что не причастны к допинговым нарушениям. Они смогут выступать на Играх и мировых первенствах в нейтральном статусе и без российского гимна.

Причиной такому решению стали обнаруженные экспертами WADA манипуляции с некоторыми данными, полученных из московской лаборатории в январе 2019 года. В базе содержались сведения о результатах допинг-тестов российских спортсменов за период с января 2012 по август 2015 года.

РУСАДА 27 декабря направило в WADA официальное письмо, в котором выразило несогласие с отстранением спортсменов. WADA 9 января обратилось в CAS в Лозанне для разрешения спора.