Лондонская полиция сообщила, что рассматривает произошедшее как теракт.

На кадрах с места события видно, что на месте много машин скорой помощи, над местом нападения кружит вертолет.

Статьи по теме:
"Исламское государство" объявило о причастности к атаке в Лондоне через российский мессенджер TamTam  (4)
Теракт на Лондонском мосту: как опасный преступник оказался на свободе?  (7)

"Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в районе Стрэтем. На данном этапе мы полагаем, что несколько людей получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются, инцидент квалифицирован как связанный с терроризмом", - говорится в заявлении полицейских в "Твиттере".

Очевидцы пишут в социальных сетях, что слышали три выстрела. На месте работают спасательные службы, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Журналист Би-би-си Стефан Пауэлл, который живет рядом с местом нападения, рассказал, что повсюду дежурит вооруженная полиция, местных жителей просят не покидать квартиры.

Посетителей кафе и магазинов также не выпускают на улицу.

Однако, по всей видимости, непосредственная опасность миновала.