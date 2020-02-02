В Венеции обезвреживают бомбу времен Второй мировой войны

Из-за операции по обезвреживанию бомбы на материковой части Венеции были эвакуированы более 3500 местных жителей и остановлено движение транспорта.

В Венеции в воскресенье, 2 февраля, проходит операция по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны. Из-за нее прошла эвакуация около 3500 местных жителей.

Бомба весом 220 кг была обнаружена на материковой части города. На время операции по ее извлечению было остановлено движение всех видов транспорта в районе обнаружения. Это создало затруднения для туристов, стремящихся попасть на островную часть города.

Примерно в 12.30 по местному времени дороги были снова открыты. Власти Венеции сообщили, что бомба успешно извлечена и будет в ближайшее время обезврежена в открытом море.

По сообщениям итальянских СМИ, бомба была обнаружена вблизи промышленного порта в районе Маргера, недалеко от железнодорожных путей. Когда именно бомба была сброшена на город, неизвестно. Во время Второй мировой войны Венеция в 1944 году подвергалась бомбардировке ВВС США.