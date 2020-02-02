В Лондоне застрелен напавший на людей мужчина

Полиция не исключает, что инцидент в районе Стретем был террористическим актом. Мужчина, ранивший нескольких прохожих ножом, застрелен.

В Лондоне в воскресенье, 2 февраля, полиция застрелила мужчину, который напал с ножом на прохожих. Инцидент произошел в районе Стретем на юге британской столицы. Полиция не исключает, что нападение было террористическим актом. От ударов ножом пострадали два человека.

Полиция расследует обстоятельства инцидента и просит жителей избегать того места, где он произошел.

Последнее подобное нападение произошло в Лондоне в ноябре 2019 года. Тогда полиция застрелила на Лондонском мосту мужчину, напавшего с ножом на прохожих. В результате атаки, которую полиция признала терактом, погибли мужчина и женщина, еще три человека были госпитализированы. На теле злоумышленника был обнаружен муляж взрывного устройства.