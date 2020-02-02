В Новосибирске обрушилась кровля кафе. Один человек погиб, несколько пострадали

В Новосибирске обрушилась кровля кафе на бульваре Молодежи. Один человек погиб, несколько пострадали, передает "Интерфакс" со ссылкой на сайт Следственного комитета.

Ведомство завело уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе. Дело будет расследовать центральный аппарат СК.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в ночь на 2 февраля в здании, которое принадлежало Сибирскому отделению Российской академии наук. По предварительным данным, обрушение произошло из-за большого количества снега на кровле здания. В результате обрушения погибла девушка, еще четверо получили вред здоровью разной степени тяжести.

Обрушившееся здание было пристроено к кафе и использовалось как раздевалка. В этот момент в кафе проходила вечеринка. Всего в здании находилось около 200 человек, почти всем удалось самостоятельно эвакуироваться.