Киргизия закрывает границу с Китаем в связи с коронавирусом

Приезжающие в Киргизию из Китая проходят медицинскую проверку. Все новые страны устанавливают запрет на въезд иностранцев из Китая. В самой стране усиливается карантин, ограничивается свобода передвижения.

Власти Киргизии приняли решение с воскресенья, 2 февраля, временно закрыть границу с Китаем и остановить воздушное сообщение из-за вспышки коронавируса. На настоящий момент в Киргизии, по сообщениям властей, нет ни одного случая заболевания. В мире зафиксировано более 14 500 тысяч случаев заболевания, 178 из них за пределами Китая. 305 человек скончались, и впервые смерть от коронавируса была зафиксирована вне Китая, на Филиппинах.

Новая Зеландия присоединилась к чрезвычайным мерам, введенным США и Австралией и также запретила с понедельника, 3 февраля, въезд в страну всех иностранцев, прибывающих из Китая. Граждан Новой Зеландии и членов их семей, возвращающихся домой, будут помещать в карантин на 14 дней. Мера объявлена сроком на две недели, с пересмотром каждые 48 часов. Власти просят своих граждан избегать любых поездок в Китай.

Власти Китая расширяют карантинный режим внутри страны

Впервые за пределами провинции Хубэй в городе Вэньчжоу, где проживают 9 миллионов человек, ограничивается свобода передвижения жителей. Только одному члену семьи разрешено выходить на улицу один раз в два дня, чтобы купить предметы первой необходимости, перекрыты автомагистрали. Провинция Чжэцзян, к которой относится Вэньчжоу, второй по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом регион Китая.

В городе, который располагается в 800 километрах от эпицентра эпидемии, отменены все публичные мероприятия и закрыты все общественные площадки, кинотеатры, музеи. Остановлено движение общественного транспорта, междугородних автобусов. Учебные заведения остаются на каникулах до 1 марта, предприятия должны возобновить работу после 17 февраля, госучреждения выходят раньше - с 9 февраля.