В Беларуси вступили в силу новые тарифы на транзит российской нефти

Минску не удалось значительно повысить стоимость транспортировки нефти из Россию в Европу и Украину по своей территории. Но это шаг к возобновлению поставок в республику сырья из России.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси опубликовало постановление о плановом повышении тарифов на транспортировку нефти по территории республики с субботы, 1 февраля. Стоимость прокачки сырья по трубопроводам, которые проходит через Беларусь увеличена на 6,6%: по маршруту "Унеча - Адамова Застава" в сторону Польши и Германии до 356,37 российских рублей за тонну (без НДС) и по более короткому пути "Унеча - Броды" в сторону Украины - до 156,93 рублей.

Беларусь добивалась более значительного роста тарифов, более 20%, ссылаясь на то, что из-за российского налогового маневра цена нефти для Беларуси постепенно приближается к мировой, и в результате российские перерабатывающие предприятия оказываются в более выгодных условиях, получая выплаты из российского бюджета для сдерживания цен на внутрироссийском рынке. Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович констатировал, что сверхпланового роста тарифов на транзит добиться не удалось. Одновременно в сообщении министерства указывается, что не урегулированным остается вопрос о компенсации убытков от "грязной" нефти, поступившей из РФ в нефтепровод "Дружба" в 2019 году.

В конце 2019 года Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти, и с 1 января Россия остановила поставку нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал задание найти новых поставщиков нефти, чтобы снизить объемы российского сырья до 30-40% всей потребности. За 2019 год Беларусь импортировала из РФ 17,6 млн тонн нефти. Предложения об импорте были направлены странам Балтии, Польше, Украине, Казахстану, Азербайджану, Норвегии, США и Саудовской Аравии. В январе Минск уже купил партию норвежской нефти.