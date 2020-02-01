Помпео в Минске: США заинтересованы в независимой Беларуси

Госсекретарь США стал самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Беларусь более чем за 15 лет. Он заявил, что США готовы обеспечить республику нефтью на 100 процентов.

Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в субботу, 1 февраля, в Минске с президентом Республики Беларуси Александром Лукашенко. Помпео на встрече заявил, что Вашингтон готов поддерживать независимость Беларуси. По его словам, нужно было уже давно организовать визит госсекретаря США в Беларусь."Мы должны помнить об истории: США были одной из первых стран, которые признали независимость Беларуси в 1991 году", - цитирует слова Помпео агентство "БелТА". В то же время госсекретарь отметил, что у Беларуси "длительная история с Россией, но мы не говорим о выборе между нами и ними".

США готовы обеспечить Беларусь нефтью "на 100 процентов"

Говоря о поддержке суверенной Беларуси, Майкл Помпео на брифинге по итогам встречи заявил также о готовности Соединенных Штатов обеспечить республику "необходимой нефтью на 100 процентов по конкурентным ценам". Мы самые крупные производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно, - обратиться к нам", - передает его слова "БелТА".

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон в ближайшее время назначит своего посла в Беларуси. До сих пор действует ряд американских санкций в отношении белорусских предприятий, которые были введены в 2007 - 2008 годах. После этого стороны на взаимной основе отозвали послов и снизили уровень диппредставительств до временного поверенного. Госсекретарь США также выразил на встрече с Лукашенко обеспокоенность Вашингтона ситуацией с правами человека в Беларуси.

Визит Помпео в Минск является частью турне 29 января - 4 февраля, в ходе которого госсекретарь уже посетил Великобританию и Украину. После визита в Беларусь Помпео направится в Казахстан и Узбекистан.