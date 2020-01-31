Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter

Двум соцсетям грозит штраф до 6 млн рублей каждой. Роскомнадзор обвинил Facebook и Twitter в том, что они своевременно не представили сведений о переносе данных россиян на российские серверы.

Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении компаний Twitter и Facebook, обвинив их в том, что они своевременно не представили сведений о выполнении законодательства, касающегося переноса персональных данных россиян на российские серверы. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте ведомства в пятницу 31 января.

Статья КоАП, на основании которой возбуждено дело, предусматривает в качестве наказания для юридических лиц штраф в размере от одного до шести миллионов рублей. В сообщении Роскомнадзора также указывается, что ведомство направит административный протокол в суд в течение трех рабочих дней.

Запросы в Facebook и Twitter

В декабре 2018 года Роскомнадзор потребовал от Twitter и Facebook перенести данные российских пользователей на территорию РФ. Ответы компаний ведомство сочло формальными и оштрафовало каждую из них на три тысячи рублей. 31 декабря 2019 года глава Роскомнадзора Александр Жаров направил Facebook и Twitter запросы о том, как эти компании исполняют закон о локализации баз данных российских пользователей.

В 2016 году за отказ перенести персональные данные российских пользователей была заблокирована по требованию Роскомнадзора социальная сеть LinkedIn.