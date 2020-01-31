При демонтаже спорткомплекса в Санкт-Петербурге обрушилась крыша

Под обрушившейся конструкцией СКК "Петербургский" могут находиться люди. ГУ МЧС начало работы по разбору завалов.

В ходе работ по демонтажу спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге произошло обрушение крыши. В пятницу, 31 января, на месте завалов СКК "Петербургский" идут поиски людей, предположительно, находящихся под завалами. В частности, издание "Фонтанка" сообщает, что рабочий, находившийся на момент обвала в строительной люльке, видел одного из коллег, который не успел спастись с рушившейся конструкции.

Между тем ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщило о начале работ по разбору завалов. По его данным, примерная площадь обрушения составляет 25-28 тысяч квадратных метров, произошло обрушение 80 процентов конструкций стен и кровли. "Под завалами может находиться несколько человек", - заявили в пресс-службе ведомства "Интерфаксу". На месте крушения работают 30 единиц техники и 80 человек, указывается далее.

Рабочие перерезали опоры комплекса

На видеозаписи, размещенной изданием "Фонтанка", видно, что во время обрушения на крыше находились двое рабочих, которые перерезали опоры здания. Один из них остался в строительной люльке, второму не удалось до обвала покинуть крышу.

В Петербурге по время демонтажа СКК рухнула крыша. На видео видно, как рабочий не успевает добежать до корзины. Видео: Фонтанка pic.twitter.com/W4QhQhRFSG — МБХ Медиа (@MBKhMedia) January 31, 2020

Работы по демонтажу СКК "Петербургский" ведутся с целью возведения арены к чемпионату мира по хоккею 2023 года. Как отмечает "Интерфакс", градозащитники заявляли о необходимости сохранения комплекса, построенного к Олимпиаде-1980, и придании ему охранного статуса. В свою очередь власти ссылались на закон, в соответствии с которым объект может претендовать на охранный статус после 40 лет с момента окончания строительства. 40-летний срок после строительства СКК "Петербургский" наступает 1 февраля.