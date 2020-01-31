В России зафиксированы первые два случая заражения коронавирусом

Коронавирус 2019-nCoV выявлен у двух граждан Китая в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На территории России выявлены первые два случая заражения новым коронавирусом из Китая. Речь идет о гражданах КНР, проживающих в Забайкалье и Тюменской области, сообщила в пятницу, 31 января, вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она также напомнила, что Россия эвакуирует своих граждан из китайского города Ухань и провинции Хубэй, где он расположен. Кроме того, из-за коронавируса ограничено пересечение границы с Монголией, указала Голикова.

Коронавирус из Китая

Между тем число инфицированных новым коронавирусом в мире по данным на 31 января достигло 9923 человека, из них в Китае - 9782 человека. От вируса умерли 213 человек, все из них - в КНР. При этом число вылечившихся превысило 180 человек.

Первые случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV были связаны с рынком морепродуктов в городе Ухань в китайской провинции Хубэй. До его закрытия 1 января на этом рынке наряду с морскими млекопитающими продавались летучие мыши, куры, кролики и змеи. Один из этих видов мог стать источником заражения, считают вирусологи в Китае. Ученые уже подтвердили способность вируса передаваться от человека к человеку.