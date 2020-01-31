Опустить яички в соус и почувствовать вкус - популярный тренд TikTok, связанный с наукой

"В настоящий момент TikTok - самое успешное и быстро набирающее популярность приложение в мире. Сейчас его пользователи опускают свои яички - да, яички, - в соевый соус, потому что думают, что смогут таким образом почувствовать его вкус. И отчасти это связано и с наукой", - пишет немецкое издание Die Welt.

Раньше неприметная 17-летняя девушка Рейган из штата Висконсин была далека от звания блогера в том, что касается количества лайков - видео девушки редко набирали больше 100 сердечек. "В одном из видео от 14 января она показала статью британского таблоида Daily Mail с заголовком: "В яичках есть вкусовые рецепторы, распознающие сладкий вкус". Так как анатомия не позволяла ей проверить это самостоятельно, девушка обратилась к мужской части виртуального сообщества: "Опустите во что-нибудь ваши яйца. Это для науки, и мне нужно это знать".

"Девушка едва ли могла предполагать, что положит начало вирусному челленджу. На ее видео обрушилось 660 тыс. лайков, а многие пользователи выполнили ее просьбу".

Например, Alx James, блогер с более чем миллионом подписчиков. "Аминокислоты, содержащиеся в соевом соусе, могут распознаваться яичками (и анусом)", - процитировал он отрывок из статьи. "Молодой человек сел в свою машину, нанес соевый соус на свое мужское достоинство и якобы уже вскоре почувствовал желаемый эффект, что обеспечило ему более 800 тыс. лайков. Он продолжил эксперимент и в следующем видео попробовал клубнику, снова с помощью своих яичек", - передает издание.

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TAG SOMEBODY & WAIT 🤭😳 A post shared by ALX JAMES (@alxjames) on Jan 15, 2020 at 2:41pm PST



За ним последовали и другие блогеры. Некоторые не могли понять, действительно ли они ощутили вкус соевого соуса или же только почувствовали его запах. Другие не осмеливались на эксперимент, публикуя, например, мнение медика о том, что "велики шансы, что вы не почувствуете никакого вкуса".

В статье, на которую ссылаются пользователи соцсети, речь идет об исследовании на мышах, проведенном в 2013 году, поясняет издание. "Ученые из Центра исследования химической чувствительности им. А. Монелла в Филадельфии описали в нем дополнительную задачу протеинов, играющих роль вкусовых рецепторов: белка TAS1R3 (участвующего в распознавании сладкого вкуса и вкуса умами) и белка GNAT3 (участвующего в передаче вкусовых сигналов)".

"Самцы мышей, у которых отсутствовали или были заблокированы медикаментами белки TAS1R3 и GNAT3, были бесплодными. Оба белка часто встречаются у мышей в яичках и сперматозоидах. Поэтому можно предположить, что эти "вкусовые протеины" также играют важную роль в развитии сперматозоидов", - говорится в статье.

"Однако это не значит, что мыши могут чувствовать вкус с помощью своих яичек и тем более не значит, что это могут делать люди. Несмотря на то, что протеины, участвующие в распознавании вкусов, в начале 2019 года были обнаружены и у человека в других частях тела, кроме языка - в пищеварительной и дыхательной системе, мозге и в яичках. В яичках они так же, как и у мышей, служат лишь для здоровья сперматозоидов", - резюмирует издание.