Российская граница на Дальнем Востоке закрывается из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился временно закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке в рамках борьбы с распространением коронавируса. "Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы сегодня соответствующим образом проинформируем всех о мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством", - сказал Мишустин на заседании правительства.

Он сообщил, что ни одного случая заражения на территории РФ не зафиксировано, "но, конечно, мы должны сделать все, чтобы защитить наших людей. Мишустин добавил, что правительство ежедневно докладывает об обстановке президенту Владимиру Путину.

Премьер также также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой, возглавляющей круглосуточный оперативный штаб по предупреждению коронавирусной инфекции, "фактически в ежедневном режиме, регулярно информировать общественность о текущей обстановке, о тех мерах, которые принимает правительство, чтобы у людей не было недостатка информации" (цитата по РИА "Новости"). Мишустин также попросил подключиться к информационной работе главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Минздрав России разработал и направил в регионы временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Рекомендации носят временный характер и будут обновляться уточнили в пресс-службе министерства. Они учитывают данные Всемирной организации здравоохранения, китайского, американского и европейского центров по контролю за заболеваемостью.