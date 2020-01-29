Президент РФ помиловал израильтянку Нааму Иссахар

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки США и Израиля Наамы Иссахар, приговоренной российским судом к 7,5 года колонии за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает сайт Кремля.

В документе, подписанном президентом, дается указание "освободить Нааму Иссахар от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы". Указ вступает в силу со дня его подписания.

В документе также говорится, что при его подписании Владимир Путин "руководствовался принципами гуманности".

Политические дивиденды от освобождения Наамы Иссахар получает не только Владимир Путин, но и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Ранее сообщалось, что он вылетит 29 января из Вашингтона в Москву. В СМИ высказывалось предположение, что в Израиль из этой поездки он вернется вместе с Наамой Иссахар. При этом официальный повод для визита другой: информирование российского президента о "сделке века" - проекте администрации США по урегулированию арабо-израильского конфликта.

Дело Наамы Иссасхар обрело в Израиле политическое звучание на фоне обвинений Нетаньяху в коррупции и предстоящих в марте всеобщих выборов, отмечает The Bell. Возвращение израильтянки на родину при личном участии премьер-министра воспринимается как популистский ход.

Мать осужденной израильтянки Яффа Иссахар поблагодарила лидеров двух стран за то, что они решили судьбу ее дочери наилучшим образом. Нетаньяху женщина благодарна за его "упорство" в переговорах с русским, а Путина - за проявленное "сострадание" к Нааме.

Как рассказал газете The Jerusalem Post высокопоставленный израильский источник, освобождение Иссахар, у которой есть как израильское, так и американское гражданство, - жест доброй воли со стороны России по отношению не к Израилю, а к США. "Сделки с Россией не было. Освобождение Наамы - жест доброй воли президента Путина по отношению к США", - заявил собеседник.

Дипломатический источник газеты The Jerusalem Post заявил, что Израиль также делал шаги навстречу России, чтобы "укрепить отношения в свете дополнительных вопросов, возникших между странами". Один такой шаг, отмечает газета, Израиль сделал месяц назад, когда решил в пользу российской стороны вопрос с Александровским подворьем в Иерусалиме, передает "Интерфакс".

25-летнюю Нааму Иссахар задержали в апреле прошлого года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке, сданном в багаж, обнаружили около 10 граммов гашиша.

Химкинский городской суд Московской области 11 октября признал Иссахар виновной по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), а также по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических веществ). Иностранке назначено наказание в виде 7,5 года колонии общего режима. 19 декабря прошлого года Мособлсуд признал приговор законным и обоснованным.

Израильтянка отрицает причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. Она не знает, как наркотик попал в ее багаж. Кроме того, она утверждает, что ранее признала хранение из-за плохого перевода, а на самом деле согласилась только с фактом обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

Защита девушки указала, что Иссахар до ее задержания не пересекала и не пыталась пересечь границу РФ и не проходила таможенный контроль в Шереметьево, а наркотики изъяли и направили на исследование с грубыми нарушениями закона. По словам адвоката Вадима Клювганта, выводы Химкинского суда противоречат исследованным доказательствам в процессе и показаниям свидетелей. В частности, старший оперуполномоченный Шереметьевской таможни заявил в суде, что багаж Иссахар "не пересекал таможенную границу, в ее действиях отсутствовали признаки контрабанды", заметил адвокат.

Адвокат также рассказал, что получил 29 ноября ответ из Шереметьевской таможни и просил приобщить к делу как новое доказательство. В нем сказано, что пассажиры, конечный пункт которых находится за пределами РФ, не подлежат таможенному досмотру. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. Адвокат просил занести в протокол, что суд отказал без всякой мотивировки.

Защита девушки решила обратиться в кассационный суд, а также подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Израильские СМИ писали, что Москва рассчитывала обменять Иссахар на 29-летнего хакера Алексея Буркова, задержанного в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Следователи обвиняют россиянина в махинациях с кредитными картами американцев и хищении свыше 20 млн долларов. Бурков являлся создателем сайта для продажи украденных данных, а также форума для общения хакеров. По неподтвержденным данным, Бурков также может пролить свет на кибератаки и детали вмешательства российских спецслужб в американские выборы.

В ноябре 2019 года власти Израиля после некоторых колебаний экстрадировали Буркова в Соединенные Штаты.

В последние недели в израильских СМИ ходила информация, что в ходе переговоров о помиловании Иссахар российская сторона поднимала вопрос о праве собственности на Александровское подворье в Иерусалиме. Газета Maariv узнала, что Израиль еще перед Новым годом передал подворье России.

Владимир Путин во время визита в Израиль 23 января встретился с матерью осужденной в РФ за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар и пообещал, что с ее дочерью "все будет хорошо". "Мама очень переживает, я вижу это. Я ей сказал и еще раз хочу повторить - все будет хорошо", - сказал Путин по итогам встречи.

Он назвал семью Иссахар очень хорошей и порядочной. Президент добавил, что ему известна позиция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу освобождения девушки. "Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения", - сказал президент РФ.

По словам Яффы Иссахар, Путин пообещал вернуть ей дочь, но не стал уточнять, когда же это произойдет.

Уже после этой многообещающей встречи в Кремле встали в позу стороннего наблюдателя, заявив, будто вопрос освобождения Иссахар зависит только от нее самой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что вернуть девушку на родину мешает отсутствие личного прошения о помиловании с ее стороны. Такое прошение в Кремле трактуют как признание вины.

26 января Наама Иссахар подала прошение о помиловании. 27 января заместитель председателя комиссии, уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова сообщила, что комиссия по вопросам помилования на территории Московской области одобрила ее ходатайство. Также и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал рекомендацию региональной комиссии помиловать Иссахар. Документ отправили в управление президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан.

Мать Наамы уже 28 января приехала к дверям колонии в Подмосковье, где содержится ее дочь, в надежде увидеть ее освобождение.