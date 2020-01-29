СКР: полицейские купили наркотики, чтобы подбросить Голунову

Пятерым задержанным по делу Ивана Голунова полицейским предъявят обвинения в фальсификации улик, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

В среду СКР сообщил о задержании пятерых бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы, проходящих по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Позже ведомство уточнило, что речь идет о бывших сотрудниках отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков Денисе Коновалове, Акбаре Сергалиеве, Романе Феофанове, Максиме Уметбаеве, а также бывшем начальнике этого отделения Игоре Ляховце.

В ближайшее время им всем предъявят обвинения, добавили в СКР. По версии следствия, они с "целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в его рюкзак, а также в жилище".

"Таким образом они сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, которые в последующем явились доказательствами виновности Голунова в незаконном сбыте наркотических средств. При этом подложенные потерпевшему наркотические средства ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились", - сообщили в Следственном комитете.

Дело Ивана Голунова



Журналиста "Медузы" Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года, в его рюкзаке нашли пакет с наркотиками. Ему предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Сам он утверждал, что пакет не его.

Через несколько дней следователи сняли с журналиста все обвинения, а глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного преследования.

13 июня президент Владимир Путин уволил начальника управления по контролю за оборотом наркотиков московского управления МВД Юрия Девяткина и начальника УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова.

Еще четверо сотрудников УВД, имевших отношение к аресту журналиста, были уволены после проверки, позже был уволен начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления Андрей Щиров.

В декабре президент России Владимир Путин сообщил, что в рамках расследования в отношении пяти сотрудников правоохранительных органов заведены уголовные дела.