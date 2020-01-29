Пять бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова

Задержанные - бывшие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Москвы, сообщили в Следственном комитете.

Пятеро бывших полицейских задержаны и доставлены в Следственный комитет (СК) для допроса в связи с делом о неправомерном задержании и уголовном преследовании журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Речь идет о бывших сотрудниках отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД по Москве, сообщили в среду, 29 января, в пресс-службе СК.

В настоящее время расследуется дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. 14 января следствие сообщило Голунову, что он признан потерпевшим по этому делу.

Дело журналиста Ивана Голунова

Журналист Иван Голунов был задержан в июне 2019 года по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, однако впоследствии отпущен на свободу на фоне мощной общественной кампании в его поддержку. Сам журналист заявил, что наркотики были ему подброшены из-за расследования о бизнесе в области ритуальных услуг, над которым он тогда работал. После освобождения Голунова московская полиция начала проверку сотрудников, проводивших его задержание. В июне 2019 года по решению Генеральной прокуратуры дело передали в Следственный комитет.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин заявил о том, что в отношении пяти полицейских, причастных к задержанию Голунова, были возбуждены уголовные дела. В то же время адвокат Голунова Сергей Бадамшин в беседе с DW 20 января сообщил, что подозреваемых в данном уголовном деле нет до сих пор. "Дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции было возбуждено не в отношении конкретных лиц, которые стали бы в таком случае подозреваемыми, а по факту совершения преступления", - пояснил он.