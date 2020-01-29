Пётр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Заместитель председателя Госдумы России, представитель "Единой России" Пётр Толстой во вторник был избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Для избрания Толстого потребовались два тура голосования. За его кандидатуру голосовали 132 делегата ПАСЕ, против 117. Хотя Толстой не получил большинства от общего числа делегатов ПАСЕ, итоги голосования оказались достаточными для его избрания.

Толстой стал 19-м вице-спикером ассамблеи. Остальных 18 вице-спикеров утвердили без голосования, но по кандидатуре российского депутата мнения в ПАСЕ разделились. Депутат Верховной Рады Украины Мария Мезенцева заявила, что "риторика Толстого противоречит европейским ценностям" и выступила против его кандидатуры.

Российская делегация вернулась в ПАСЕ в прошлом году, после нескольких лет отсутствия. С неё сняли ограничения, введённые в связи с аннексией Крыма. На нынешней сессии ПАСЕ полномочия делегации вновь были оспорены, однако комитет по мониторингу проголосовал за подтверждение полномочий.

Пётр Толстой известен, в частности, высказыванием о том, что против передачи Исаакиевского собора в Петербурге РПЦ выступают "люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто "выскочил из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году". Толстой отверг обвинения в антисемитизме в связи с этим высказыванием, заявив, что имел в виду не евреев, а революционеров любой национальности.