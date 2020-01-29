КАРТА | "Сделка века": Трамп предложил создать полноценное независимое палестинское государство

Президент США Дональд Трамп предложил создание полноценного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в рамках концепции двух государств на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление американский лидер сделал во вторник, 28 января, в Белом доме по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Трамп представил свой план по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Глава американского государства заявил, что Иерусалим будет оставаться "неделимой столицей" Израиля, при этом план американской администрации обеспечит создание "палестинской столицы в Восточном Иерусалиме, где Америка с гордостью откроет посольство".

Трамп опубликовал в своем Twitter карты Израиля и Палестины в границах, которые прописаны в предложенной Соединенными Штатами Америки ”сделке века” по израильско-палестинскому урегулированию.

По его словам, на одной из карт представлено будущее государство Палестина со столицей в восточном Иерусалиме.

I will always stand with the State of Israel and the Jewish people. I strongly support their safety and security and their right to live within their historical homeland. It's time for peace! pic.twitter.com/lKwQ9IKTUG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020

По данным ряда наблюдателей, комментарий Трампа о будущем Иерусалима носит противоречивый характер. Такого мнения придерживается, в частности, бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро. Ситуация "совершенно непонятная", — написал он в Twitter.

В свою очередь израильский премьер Нетаньяху, который во время объявления мирного плана стоял рядом с Трампом, а потом выступил с собственным заявлением, назвал этот план "реалистичным путем" для достижения долгосрочного мира в регионе.

"В этот день Вы наметили блестящее будущее <…> для израильтян, палестинцев и региона, представив реалистичный путь к прочному миру", — заявил он, добавив, что открыт для переговоров с палестинцами для продвижения "к будущему государству".

При этом Нетаньяху отметил, что палестинцы должны признать еврейское государство Израиль.

По словам Нетаньяху, действие израильского права будет распространяться на часть Западного берега реки Иордан — Иорданскую долину — и на все израильские поселения в Иудее и Самарии. Тем самым, по его словам, США фактически согласились признать долину израильской. По сути это может свидетельствовать о поддержке Вашингтоном аннексии, отмечает агентство dpa.

Лидер ХАМАС выступил против предложенной Трампом "сделки века"

Между тем, как передало агентство AP, глава Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмуд Аббас и руководитель политического бюро радикального исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания уже провели переговоры по телефону и обсудили совместные шаги по противодействию ближневосточному плану, выдвинутому Трампом.

"Мы отвергаем так называемую "сделку века" и будем противостоять ее реализации на всех направлениях", — заявил Аббас.

В свою очередь Хания отметил, что ХАМАС и возглавляемое Аббасом Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) находятся по одну сторону и "будут защищать национальное единство". "Для нас неприемлем любой проект, посягающий на законные права палестинского народа", — подчеркнул Хания.