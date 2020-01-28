Николас Мадуро предложил "Роснефти" контроль над нефтяной отраслью Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, легитимность которого не признают многие страны мира, предложил крупным международным нефтяным компаниям приватизировать нефтяную отрасль страны. Она была национализирована при его предшественнике Уго Чавесе, после этого добыча нефти в стране упала до исторического минимума.

О предложении Мадуро пишет агентство Bloomberg. По данным журналистов, представители венесуэльского правительства ведут переговоры с российской "Роснефтью", итальянской Eni и испанской Repsol. Идея заключается в том, чтобы дать иностранным нефтяникам контроль над нефтяной отраслью и реструктурировать часть долгов государственной нефтяной компании PDVSA. При этом западные компании опасаются попасть под американские санкции, отмечает агентство.

Венесуэла обладает крупнейшими мировыми доказанными запасами нефти. В 2007 году Уго Чавес закончил национализацию нефтяной отрасли страны, экспроприировав крупные месторождения у западных нефтяных компаний. Падение цен на нефть в первый срок президентства преемника Чавеса, Николаса Мадуро, разрушило венесуэльскую экономику, в том числе и нефтяную отрасль. Сейчас добыча нефти в стране упала до минимальных значений за период в 70 с лишним лет.

В марте прошлого года госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что российская государственная нефтяная компания "Роснефть" продолжает закупать сырую нефть у PDVSA в обход американских санкций. PDVSA, по словам Помпео, стала персональным банкоматом для режима Мадуро, а также для российских олигархов и клептократов, сообщает радио "Свобода".

В октябре венесуэльская газета El Nacional писала, что Венесуэла рассматривает возможность передать управление нефтяной отраслью "Роснефти". Тогда в российской компании заявили, что слухи не комментируют.